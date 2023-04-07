إعلام الاحتلال: 44 صاروخًا أُطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن أكثر من 40 صاروخًا أطلقت من قطاع غزة الليلة الماضية وفجر وصباح اليوم تجاه مستوطنات الغلاف والبحر.وقال المراسل العسكري لصحيفة (يديعوت)، متان تسوري، إن "44 صاروخًا أطلقت من قطاع غزة، من بينها 12 صاروخًا أطلقت تجاه البحر لاعتراض طائرات سلاح الجو الإسرائيلي".وأضاف أن "الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة، تسبب بعضها في وقوع أضرار واسعة في منازل المستوطنين في سديروت بالغلاف".من جهة أخرى، قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، إنه "إذا تم الحفاظ على الهدوء في قطاع غزة، فإن الجيش الإسرائيلي لن يهاجم القطاع مرة أخرى".