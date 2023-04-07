البرلمان العربي يدين العدوان على غزة ويطالب بتدخل دولي لوقف التصعيد الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأدان البرلمان العربي، القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واعتبره تحديا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.وحذر البرلمان العربي من استهداف الشعب الفلسطيني، وحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذا التصعيد الخطير، خاصة في شهر رمضان، والذي يمثل استفزازا كبيرا لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم.وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا التصعيد على الشعب الفلسطيني الأعزل.