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الجيش اللبناني: عثرنا على راجمة صواريخ في سهل مرجعيون ويتم تفكيكها

الجيش اللبناني: عثرنا على راجمة صواريخ في سهل مرجعيون ويتم تفكيكها
راجمة صواريخ
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش اللبناني، صباح الجمعة، عثور وحداته على راجمة من الصواريخ تحتوي على عددٍ من الصواريخ بداخلها في سهل مرجعيون.

وقال الجيش اللبناني في تصريح مقتضب إن: "وحدة من الجيش في سهل مرجعيون عثرت على راجمة صواريخ بداخلها عدد من الصواريخ التي لم تنطلق"

وتابع خلال تصريحه عبر صفحته الرسمية على (تويتر): "ويجري العمل من قِبل الجيش على تفكيكها".

وقد شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هجوماً، فجر الجمعة، ضد أهداف في مدينة صور اللبنانية، بزعم أنها تتبع لحركة حماس، عقب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "هاجم الجيش الإسرائيلي الليلة أهدافا للبنية التحتية لمنظمة حماس في جنوب لبنان".

وأضاف: "لن يسمح الجيش الإسرائيلي لمنظمة حماس بالعمل انطلاقا من لبنان ويعتبر دولة لبنان مسؤولة عن كل إطلاق من أراضيها".

وأفادت قناة (الجزيرة) القطرية، أن الجيش الإسرائيلي أطلق ستة صواريخ تجاه أهداف في محيط مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور اللبنانية.

من جانبها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفل)، أن قائد القوات الدولية على تواصل مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، مضيفةً أنه تم إبلاغ البعثة من الجانبين أنهما لا يسعيان إلى الحرب.


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