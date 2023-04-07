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الطقس: كتلة هوائية جافة تضرب المنطقة وارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: كتلة هوائية جافة تضرب المنطقة وارتفاع على درجات الحرارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد اليوم الجمعة، بكتلة هوائية دافئة وجافة، لذا يكون الجو صافيا بوجه عام دافئا في المناطق الجبلية حاراً نسبيا الى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردًا نسبيًا في المناطق الجبلية ولطيفا في بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد السبت، غائما جزئيا دافئا في المناطق الجبلية حاراً نسبيا الى حار في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الأحد المقبل خماسينيا غائما حاراً جافا ومغبرا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 10 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وفي ساعات المساء تكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية، وفي ساعات الليل تمد الأمطار لمعظم المناطق فد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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