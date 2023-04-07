الجيش الإسرائيلي يبث مشاهد لإنطلاق الطائرات من قواعد جوية لقصف غزة ولبنان

بث جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مشاهد لإنطلاق طائرات حربية شاركت في العملية العسكرية ضد قطاع غزة وجنوب لبنان.





وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المشاهد هي لطائرات انطلقت من قاعدتي (رمات دافيد)، والتي تعتبر إحدى أهم ثلاث قواعد جوية عسكرية إسرائيلية، وقاعدة (تل نوف) الجوية في وسط إسرائيل.





وشنت طائرات الاحتلال غارات جوية متواصلة خلال ساعات الليل، استهدفت مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ومواقع في مدينة صور اللبنانية، زعم أنها تتبع لحركة حماس.





من جانبها، ردت فصائل المقاومة بغزة بإطلاق نحو 40 صاروخاً استهدفت مستوطنات غلاف غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال بعدد من صواريخ أرض جو.











رام الله - دنيا الوطن