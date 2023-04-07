المقاومة بغزة تطلق رشقات صاروخية رداً على الغارات الإسرائيلية

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، صباح الجمعة، رشقات صاروخية استهدفت مستوطنات ناحال عوز وألوميم واسديروت وميفلاسيم، في غلاف غزة، رداً على غارات إسرائيلية.









واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مواقع تابعة للمقاومة خلال ساعات الليل، وأدى القصف إلى تضرر مستشفى الدرة للأطفال في مدينة غزة.





وقصفت قوات الاحتلال موقعاً للمقاومة في بلدة بيت حانون شمال القطاع، في حين تصدت الدفاعات الجوية للمقاومة لطائرات الاحتلال بصواريخ أرض جو.

كما استهدفت طائرات الاحتلال مواقع للمقاومة في مخيم البريج، فيما ردت المقاومة بقصف عسقلان بالصواريخ، بعد استهداف موقع للمقاومة شرق مدينة غزة بأكثر من 12 صاروخ.



وأغارت الطائرات الإسرائيلية، على مواقع للمقاومة في مدينة دير البلح، وجنوب مدينة غزة، وغرب مدينة خانيونس، واستهدفت أرضاً فارغة على الحدود الفلسطينية المصرية.











رام الله - دنيا الوطن