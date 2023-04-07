مباشر | تغطية صحفية: إطلاق رشقات صاروخية تجاه غلاف غزة

شؤون فلسطينية

المقاومة بغزة تطلق رشقات صاروخية رداً على الغارات الإسرائيلية

المقاومة بغزة تطلق رشقات صاروخية رداً على الغارات الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، صباح الجمعة، رشقات صاروخية استهدفت مستوطنات ناحال عوز وألوميم واسديروت وميفلاسيم، في غلاف غزة، رداً على غارات إسرائيلية.

 

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مواقع تابعة للمقاومة خلال ساعات الليل، وأدى القصف إلى تضرر مستشفى الدرة للأطفال في مدينة غزة.

 

وقصفت قوات الاحتلال موقعاً للمقاومة في بلدة بيت حانون شمال القطاع، في حين تصدت الدفاعات الجوية للمقاومة لطائرات الاحتلال بصواريخ أرض جو.

كما استهدفت طائرات الاحتلال مواقع للمقاومة في مخيم البريج، فيما ردت المقاومة بقصف عسقلان بالصواريخ، بعد استهداف موقع للمقاومة شرق مدينة غزة بأكثر من 12 صاروخ.

 

وأغارت الطائرات الإسرائيلية، على مواقع للمقاومة في مدينة دير البلح، وجنوب مدينة غزة، وغرب مدينة خانيونس، واستهدفت أرضاً فارغة على الحدود الفلسطينية المصرية.

 

 

أخبار ذات صلة

سرايا القدس برسالة مصورة: المسجد الأقصى خط أحمر

سرايا القدس برسالة مصورة: المسجد الأقصى خط أحمر

المقاومة بغزة تطلق رشقات صاروخية رداً على الغارات الإسرائيلية

المقاومة بغزة تطلق رشقات صاروخية رداً على الغارات الإسرائيلية

البريم: العدوان على غزة ولبنان لن يقابل إلا برد قوي يلجم العدو ويردعه

البريم: العدوان على غزة ولبنان لن يقابل إلا برد قوي يلجم العدو ويردعه

حماس تدين الغارات الإسرائيلية على لبنان

حماس تدين الغارات الإسرائيلية على لبنان

شاهد: سقوط صاروخ على مبنى في اسديروت

شاهد: سقوط صاروخ على مبنى في اسديروت

الصحة بغزة تستنكر الاعتداءات الإسرائيلية وتضرر مستشفى الدرة للأطفال

الصحة بغزة تستنكر الاعتداءات الإسرائيلية وتضرر مستشفى الدرة للأطفال

شرطة الاحتلال تعتدي على المصلين عند باب حطة وتمنعهم من دخول الأقصى

شرطة الاحتلال تعتدي على المصلين عند باب حطة وتمنعهم من دخول الأقصى

أضرار مادية في مستشفى الدرة للأطفال جراء الغارات الإسرائيلية

أضرار مادية في مستشفى الدرة للأطفال جراء الغارات الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البريم: العدوان على غزة ولبنان لن يقابل إلا برد قوي يلجم العدو ويردعه

البريم: العدوان على غزة ولبنان لن يقابل إلا برد قوي يلجم العدو ويردعه

فتح: العدوان على غزة بالقصف لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني

فتح: العدوان على غزة بالقصف لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني

الديمقراطية: شعبنا مصمم على الدفاع عن القدس والأقصى موحداً بتصعيد المقاومة بكل أشكالها

الديمقراطية: شعبنا مصمم على الدفاع عن القدس والأقصى موحداً بتصعيد المقاومة بكل أشكالها

قوات الاحتلال تقتحم بلدة الرام واندلاع مواجهات

قوات الاحتلال تقتحم بلدة الرام واندلاع مواجهات

الصفدي: اعتداءات الاحتلال على الأقصى تشكّل دفعًا باتجاه التصعيد

الصفدي: اعتداءات الاحتلال على الأقصى تشكّل دفعًا باتجاه التصعيد

الدفاع المدني: انهيار منزل جراء قصف إسرائيلي في محيطه شرق غزة

الدفاع المدني: انهيار منزل جراء قصف إسرائيلي في محيطه شرق غزة

نقابة الصحفيين تُعلن موعد عقد مؤتمرها العام وإجراء الانتخابات

نقابة الصحفيين تُعلن موعد عقد مؤتمرها العام وإجراء الانتخابات

الصحة بغزة: لا إصابات حتى اللحظة جراء القصف الإسرائيلي

الصحة بغزة: لا إصابات حتى اللحظة جراء القصف الإسرائيلي

منوعات

صور: أصغر بـ 20 عام.. محمد فؤاد يصدم الجمهور بالتغير الكبير في شكله

صور: أصغر بـ 20 عام.. محمد فؤاد يصدم الجمهور بالتغير الكبير في شكله

فيديو: حمو بيكا يكشف حقيقة تعرضه للسحر

فيديو: حمو بيكا يكشف حقيقة تعرضه للسحر

صورة: مشهد محذوف من &quot;جعفر العمدة&quot; يثير جدلاً واسعاً في مصر

صورة: مشهد محذوف من "جعفر العمدة" يثير جدلاً واسعاً في مصر

صراخ هستيري وبكاء للفنانة هنادي مهنا في &quot;رامز نيفر إند&quot;

صراخ هستيري وبكاء للفنانة هنادي مهنا في "رامز نيفر إند"

يسرا اللوزي توضح سبب زيارتها للطبيب النفسي

يسرا اللوزي توضح سبب زيارتها للطبيب النفسي

شاهد: محمد رمضان يتصدر الترند برقصة مع ابنته

شاهد: محمد رمضان يتصدر الترند برقصة مع ابنته

شيرين عبد الوهاب في ورطة جديدة بسبب شركة روتانا

شيرين عبد الوهاب في ورطة جديدة بسبب شركة روتانا

الفنانة هالة صدقي تعلن طلاقها بشكل رسمي

الفنانة هالة صدقي تعلن طلاقها بشكل رسمي

نادين نجيم تبهر الجمهور في آخر ظهور من داخل سيارتها

نادين نجيم تبهر الجمهور في آخر ظهور من داخل سيارتها

بالفيديو: محمد فؤاد يكشف حقيقة علمه بمقلب رامز جلال

بالفيديو: محمد فؤاد يكشف حقيقة علمه بمقلب رامز جلال

عربي

نتائج اجتماع مجلس الأمن بشأن التطورات في القدس وغزة ولبنان

نتائج اجتماع مجلس الأمن بشأن التطورات في القدس وغزة ولبنان

الحكومة اللبنانية تُصدر موقفها الأول بعد إطلاق الصواريخ نحو الجليل

الحكومة اللبنانية تُصدر موقفها الأول بعد إطلاق الصواريخ نحو الجليل

3 وفيات وعشرات الإصابات بحادث سير حافلة تقل معتمرين مصريين في مكة

3 وفيات وعشرات الإصابات بحادث سير حافلة تقل معتمرين مصريين في مكة

الإجراء الأول من الجيش اللبناني بعد إطلاق الصواريخ نحو الجليل

الإجراء الأول من الجيش اللبناني بعد إطلاق الصواريخ نحو الجليل