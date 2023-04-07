البريم: العدوان على غزة ولبنان لن يقابل إلا برد قوي يلجم العدو ويردعه

رام الله - دنيا الوطنأكد محمد البريم (أبو مجاهد)، مسؤول الإعلام في لجان المقاومة في فلسطين، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان "لن يقابل إلا برد قوي يلجم العدو ويردعه ولن تقف المقاومة مكتوفة الأيدي فالقصف بالقصف".ووصف أبو مجاهد، في بيان صحفي، العدوان الإسرائيلي بـ "البربري"، مؤكداً أن هدفه (العدوان)، التغطية على الأزمة الداخلية الإسرائيلية ومحاولة هشه لاستعراض القوة.وأكد أن العدوان المستمر على غزة ولبنان "لن يكسر أو يثني شعبنا ومقاومته الباسلة عن مواصلة دورها بالدفاع عن القدس والمسجد الأقصى وحماية المرابطين والمعتكفين والحرائر في باحات الأقصى المبارك".وختم بالقول: "على العدو ان يدرك أن الاعتداء على الأقصى لن يمر مرور الكرام والمقاومة ستظل جاهزة ومتيقظة وحاضرة للدفاع عن شعبنا ومقدساتنا وعلى كافة الجبهات وفي كل الساحات".