حماس تدين الغارات الإسرائيلية على لبنان

رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأشد العبارات الغارات التي شنتها طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور جنوبي لبنان.ووصفت الحركة، في بيان صحفي، الغارات الإسرائيلية بأنها تعكس "حالة التوحّش لدى قيادة الاحتلال الفاشي، وسياساته التي تهدّد الأمن والسلم في المنطقة بانتهاكه سيادة الدول العربية الشقيقة وحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك".وحملت الحركة، الاحتلال الإسرائيلي وقيادته "كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد الخطير"، بحسب وصف البيان، مؤكدةً وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبناني.ودعت "جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال وغطرسته وانتهاكاته التي تجاوزت كل حدود".وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجراً، غارات استهدفت محيط مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، في مدينة صور، بزعم الرد على صواريخ أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجليل.