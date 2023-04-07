شاهد: سقوط صاروخ على مبنى في اسديروت

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رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح الجمعة، بسقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، على مبنى في بلدة اسديروت بغلاف غزة، دون وقوع إصابات.وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات الغارات على قطاع غزة، ومدينة صور اللبنانية، خلال ساعات الليل، فيما ردت فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق نحو 40 صاروخ من القطاع.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بتضرر مستشفى الدرة للأطفال جراء غارة إسرائيلية استهدفت موقع مجاور بنحو 12 صاروخ من الطائرات الحربية.وفي السياق، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المصلين الفلسطينيين عند باب حطة، ومنعتهم من الدخول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر.