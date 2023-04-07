الصحة بغزة تستنكر الاعتداءات الإسرائيلية وتضرر مستشفى الدرة للأطفال

رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فجر الجمعة، الاعتداءات الإسرائيلية التي تسببت بإلحاق الأضرار في مستشفى الدرة للأطفال شرق مدينة غزة.وقالت وزارة الصحة، في بيان صحفي، إن القصف تسبب في حالة من الإرباك والخوف بين الكادر الطبي والمرضى من الأطفال ومرافقيهم.وشددت الوزارة، على أن القصف انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف التي تنصف على حماية المؤسسات الصحية وتحيدها من الاستهدافات العسكرية.وكان مستشفى الدرة للأطفال، قد تعرض لأضرار مادية جراء غارة استهدفت موقع مجاور بنحو 12 صاروخ من الطائرات الحربية الإسرائيلية.