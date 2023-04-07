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عربي

جيش الاحتلال يشن هجوماً ضد أهداف في مدينة صور اللبنانية

جيش الاحتلال يشن هجوماً ضد أهداف في مدينة صور اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هجوماً، فجر الجمعة، ضد أهداف في مدينة صور اللبنانية، بزعم أنها تتبع لحركة حماس، عقب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "هاجم الجيش الإسرائيلي الليلة أهدافا للبنية التحتية لمنظمة حماس في جنوب لبنان".

وأضاف: "لن يسمح الجيش الإسرائيلي لمنظمة حماس بالعمل انطلاقا من لبنان ويعتبر دولة لبنان مسؤولة عن كل إطلاق من أراضيها".

وأفادت قناة (الجزيرة) القطرية، أن الجيش الإسرائيلي أطلق ستة صواريخ تجاه أهداف في محيط مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور اللبنانية.

من جانبها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفل)، أن قائد القوات الدولية على تواصل مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، مضيفةً أنه تم إبلاغ البعثة من الجانبين أنهما لا يسعيان إلى الحرب.

 

 

 

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