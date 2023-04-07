كتائب ومجموعات سرايا القدس وتشكيلاتها في الضفة تعلن الاستنفار العام

رام الله - دنيا الوطنأصدرت كتائب ومجموعات سرايا القدس وتشكيلاتها في الضفة الغربية، فجر اليوم الجمعة، بياناً قالت فيه إن "الاحتلال المجرم أوغل باعتداءاته على المسجد الأقصى المبارك، وقد تطاول في استباحة الدم الفلسطيني الحر، وعليه فإنه رداً على جرائم الاحتلال وإرهابه على شعبنا".وأعلنت هذه الكتائب والمجموعات، حالة الاستنفار العام لاستهداف حواجز الاحتلال في كل مدن ومخيمات وقرى الضفة والقدس المحتلة وجعلها تعيش الرعب في حملة جهادية مباركة تحت عنوان (لتزول الحواجز) تحت ضربات المقاتلين الأبطال.وأضافت: "هذا ما عهدناه عليكم في الأيام الماضية، ولتستمر الضربات بصليات رصاص العز والفخار، وليعلم المحتل المجرم أننا سنبقى درع القدس المتين".