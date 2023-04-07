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فيديو.. كتائب المجاهدين تنشر مشاهد تصديها لطائرات الاحتلال في سماء غزة

فيديو.. كتائب المجاهدين تنشر مشاهد تصديها لطائرات الاحتلال في سماء غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، مشاهد لتصدي دفاعاتها الجوية لطائرات الاحتلال في سماء قطاع غزة، مساء الخميس، وفي الساعات الأولى من فجر الجمعة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس وفجر الجمعة، عددًا من المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية في كافة أرجاء قطاع غزة.

كما وقصفت طائرات الاحتلال، موقعًا للمقاومة جنوب مدينة غزة، وأيضًا مرصدًا للمقاومة في شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت أيضًا موقعًا للمقاومة وسط قطاع غزة بثلاثة صواريخ على الأقل.

وأضافت المصادر: كما وأن الطائرات الحربية قامت بقصف مواقع للمقاومة جنوب قطاع غزة، وكذلك أرضًا زراعية في بيت حانون شمال القطاع.


 





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