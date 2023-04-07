الديمقراطية: شعبنا مصمم على الدفاع عن القدس والأقصى موحداً بتصعيد المقاومة بكل أشكالها

رام الله - دنيا الوطنأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بشدة العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة.وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن الاحتلال "يخطئ إن ظن أن قصفه الهمجي على قطاع غزة وترويع الآمنين، سيرهب شعبنا ويمنعه من التصدي والدفاع عن القدس والمسجد الأقصى".وأضافت أن "شعبنا مصمم على الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى موحداً بتصعيد المقاومة بكل أشكالها وفي كافة مواقع وميادين النضال كما أكدته وحدة الساحات ووحدة الجبهات، وتعزيز الوحدة الميدانية".