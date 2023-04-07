كابينت يتخذ قرارات بناءً على توصيات الجيش بخصوص الرد على إطلاق الصواريخ



وقال (كابينت) في بيانه، إنه "تمت المصادقة وإقرار سلسلة خطوات استناداً إلى توصيات من الجيش وقوات الأمن رداً على إطلاق الصواريخ من الشمال والجنوب".



وخلال كلمة له، توعد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة شديدة لقطاع غزة ولبنان.



وقال نتنياهو: "أعدائنا سيدفعون ثمنا باهظا، والنقاش الداخلي النقاش الداخلي لن يمنعنا من شل أعدائنا وتوجيه ضربات قاسية لهم".



وأضاف: "ما يجري في إسرائيل لن يمنعنا من العمل في أي مكان وفي أي وقت".



وتابع نتنياهو "رد إسرائيل من الليلة وبعدها سيكلف أعدائنا ثمناً باهظاً"، وفق قوله.



وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، عددًا من المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية في كافة أرجاء قطاع غزة.



كما وقصفت طائرات الاحتلال، موقعًا للمقاومة جنوب مدينة غزة، وأيضًا مرصدًا للمقاومة في شرق المدينة.



وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت أيضًا موقعًا للمقاومة وسط قطاع غزة بثلاثة صواريخ على الأقل.



وأضافت المصادر: كما وأن الطائرات الحربية قامت بقصف مواقع للمقاومة جنوب قطاع غزة، وكذلك أرضًا زراعية في بيت حانون شمال القطاع.



وفي تصريح مقتضب لها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن دفاعاتها الجوية تتصدى الآن لطائرات الاحتلال المغيرة على القطاع.



بدوره، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "الطائرات المقاتلة هاجمت قبل قليل مسار نفق في منطقة بيت حانون ومسار نفق آخر في منطقة خانيونس".



وأضاف الجيش في بيان له: "كما تم استهداف موقعين لإنتاج الأسلحة لحماس في شمال ووسط قطاع غزة، وهذا ردا على انتهاكات حماس الأمنية في الأيام الأخيرة"، وفق تعبيره.





رام الله - دنيا الوطنأصدر (كابينت) الإسرائيلي، بياناً مقتضباً، عقب اجتماعه، مساء الخميس، لبحث التطوررات الأخيرة، وسبل الرد على الصورايخ التي أطلقت من لبنان وغزة.