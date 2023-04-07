الصفدي: اعتداءات الاحتلال على الأقصى تشكّل دفعًا باتجاه التصعيد

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن المملكة تتابع بقلق وغضب شديدين ما يجري من تطورات في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي، وما تقوم به إسرائيل من اعتداءات غير مبررة على المصلين المسالمين في المسجد.







وقال الصفدي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الليلة، إن الإعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى تشكّل دفعا باتجاه التصعيد، وانتهاكا لحرمة الأماكن المقدسة، وعملا يخرق كل القوانين الدولية، ويخرق مسؤولية إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف أن العنف يولّد العنف، معتبرا أن ما يحدث في الأقصى يجري على خلفية غياب كامل للآفاق السياسية، التي يجب أن تأخذنا باتجاه حل الصراع على أساس حل الدولتين، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق القرارات الدولية.وبين الصفدي، أن الإجراءات الإسرائيلية، من خلال بناء المستوطنات والاستيلاء على الأراضي، والتضييق الاقتصادي على الفلسطينيين وتهجيرهم من بيوتهم، يدفع المنطقة باتجاه الهاوية، ويقتل الأمل بالسلام في المنطقة؛ ما ستنعكس أثاره بشكل كبير على الجميع.وقال الصفدي، إن الموقف الأردني، واضح تماما للجميع، إذ يقوم بكل ما يستطيع من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية، والمضي في عملية سياسية باتجاه تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.وبين أن الأردن وحده لن يستطيع أن ينهي الاحتلال ويوقف هذه الاعتداءات، مؤكدا أن الأردن قدم الكثير من الشهداء الذين ارتقوا على أسوار الأقصى وفي كل بقاع فلسطين المحتلة.وأكد أن الأردن يواصل توظيف كل علاقاته من أجل إسناد الشعب الفلسطيني الشقيق، ويقوم بدوره في إطار الجهد السياسي، والجهد العملي الميداني لإسناد الفلسطينيين والمقدسيين على الأرض وهذا ما يعرفه ويدركه العالم، مشيرا إلى أن الأردن اتخذ الكثير من الخطوات ويقوم بجهد سياسي كبير فيما يتعلق بالضغط على إسرائيل لتعرية سياساتها وإيقافها.وبين أن دائرة الأوقاف الأردنية وغيرها من المؤسسات الفلسطينية، تقوم بجهد كبير في المحافظة على الأقصى، غير أنها تواجه تحديات كبيرة، في لجم ما يقوم به الاحتلال من اعتداءات وخروقات.وأكد ان الأردن تصدى للكثير من المحاولات، التي استهدفت التهويد للمسجد الأقصى، وتغيير هويته، مشيرا إلى تصدي الأردن في وقت سابق للعديد من الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، معتبرا أن الصراع يومي ومستمر، وأن الأردن يفعل كل ما يستطيعه ويتخذ كل ما يلزم من خطوات في هذا الصدد.وأشار الى التحديات الداخلية الكبيرة التي تواجهها إسرائيل، والتي ربما تلقي بظلالها على ما يجري من اعتداءات على الفلسطينيين.