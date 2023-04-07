الدفاع المدني: انهيار منزل جراء قصف إسرائيلي في محيطه شرق غزة

في السياق، حذرت وزارة الصحة بغزة من تناقل أية معلومات غير رسمية فيما يخص آثار العدوان على القطاع أو الحديث عن إصابات أو شهداء.







وأهابت الوزارة بالنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عدم النشر حول مجريات العدوان وآثاره، إلا استنادا لمعلومات رسمية موثوقة صادرة عن جهات الاختصاص.





رام الله - دنيا الوطنأعلن جهاز الدفاع المدني، صباح اليوم الجمعة، انهيار منزل جراء قصف إسرائيلي في محيطه بحي الشجاعية شرق غزة.كما وأفاد الدفاع المدني في تصريح مقتضب لوكالة (الرأي) الحكومية، بأن انهيار المنزل لم يتسبب بأية إصابات.وتابعت: علما أن طائرات الاحتلال لا زالت تقوم بقصف مناطق متعددة في قطاع غزة حتى اللحظة.وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الخميس واليوم الجمعة، عددًا من المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية في كافة أرجاء قطاع غزة.كما وقصفت طائرات الاحتلال، موقعًا للمقاومة جنوب مدينة غزة، وأيضًا مرصدًا للمقاومة في شرق المدينة.وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت أيضًا موقعًا للمقاومة وسط قطاع غزة بثلاثة صواريخ على الأقل.وأضافت المصادر: كما وأن الطائرات الحربية قامت بقصف مواقع للمقاومة جنوب قطاع غزة، وكذلك أرضًا زراعية في بيت حانون شمال القطاع.وفي تصريح مقتضب لها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن دفاعاتها الجوية تتصدى الآن لطائرات الاحتلال المغيرة على القطاع.