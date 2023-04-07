الصحة بغزة: لا إصابات حتى اللحظة جراء القصف الإسرائيلي





بدوره، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة "إن وزارة الصحة هي الجهة الرسمية المخولة بالتصريح فيما يخص وجود جرحى أو شهداء جراء العدوان، ونحذر من تناقل أية معلومات غير رسمية في هذا الشأن.



وأهاب في تصريح مقتضب، "بالنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عدم النشر حول مجريات العدوان وآثاره، إلا استنادا لمعلومات رسمية موثوقة صادرة عن جهات".





وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، عددًا من المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية في كافة أرجاء قطاع غزة.



كما وقصفت طائرات الاحتلال، موقعًا للمقاومة جنوب مدينة غزة، وأيضًا مرصدًا للمقاومة في شرق المدينة.



وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت أيضًا موقعًا للمقاومة وسط قطاع غزة بثلاثة صواريخ على الأقل.



وأضافت المصادر: كما وأن الطائرات الحربية قامت بقصف مواقع للمقاومة جنوب قطاع غزة، وكذلك أرضًا زراعية في بيت حانون شمال القطاع.



وفي تصريح مقتضب لها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن دفاعاتها الجوية تتصدى الآن لطائرات الاحتلال المغيرة على القطاع.







رام الله - دنيا الوطنأكدت وزراة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عدم وصول أي إصابات إلى مستشفيات القطاع حتى اللحظة، جراء القصف الإسرائيلي.وأشارت الوزارة في بيان لها، أنها التطورات الميدانية جراء التصعيد الإسرائيلي على القطاع.