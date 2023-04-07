المقاومة تطلق رشقات صاروخية باتجاه الغلاف

رام الله - دنيا الوطنأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، منتصف ليلة الخميس والجمعة، عددًا من الرشقات الصاروخية باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها دفاعاتها الجوية تتصدى الآن لطائرات الاحتلال الإسرائيلي المغيرة على القطاع.فيما دوّت صفارت الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، بعد تمكن المقاومة الفلسطينية من إطلاق عدد من الرشقات الصاروخية باتجاه الغلاف.ويأتي إطلاق الصواريخ من قبل المقاومة الفلسطينية كرد على قصف طائرات الاحتلال مساء الخميس ومع دخولنا يوم الجمعة، لعدد من المواقع التابعة لها في كافة أرجاء القطاع.وأعلن جيش الاحتلال في وقت سابق، أنه بدأ بشن غارات على عدد من المواقع التابع للمقاومة بغزة، وسط مزاعم بتدمير نفقين.