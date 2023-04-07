نقابة الصحفيين تعلن موعد عقد مؤتمرها العام وإجراء الانتخابات











رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، أن الأمانة العامة للنقابة قررت عقد المؤتمر العام العادي وإجراء الانتخابات، يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 نيسان/ أيار المقبل.وقالت النقابة في إعلان صدر عنها إنه "استنادا لأحكام النظام الداخلي الساري المفعول، والى قرارات المؤتمر الاستثنائي في كانون الثاني الماضي، وبعد التشاور مع وفود الاتحادات والنقابات العربية والدولية التي عبّرت عن رغبتها في حضور المؤتمر العام للنقابة، فقد قررت الأمانة العامة للنقابة عقد المؤتمر العام العادي وإجراء الانتخابات يومي الثلاثاء 23 والأربعاء 24 أيار القادم".وأضافت: "عملاً بأحكام النظام فقد شكّلت النقابة لجنة انتخابات خاصة للإشراف على العملية الانتخابية، تحال اليها منذ اليوم كافة المهام والصلاحيات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وحتى اعلان النتائج الرسمية النهائية، وهي مشكلة من: فادي عباس وزياد النجار، ممثلان عن نقابة المحامين، وممثل عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وممثل مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، وخبير الانتخابات طالب عوض، وأعضاء الشرف: إنعام العبيدي، ريما نزال، طلال عوكل وماجد التربان".وأشارت النقابة إلى أن أصحاب حق المشاركة في المؤتمر العام هم الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم لعام 2023 والبالغ عددهم 2588 عضوا، منهم 1852 في الضفة الغربية، و736 في غزة، وأن النصاب القانوني اللازم لقانونية الاجتماع يبلغ 1294 عضوا.ووفقاً لنصوص النظام الداخلي للنقابة، فإن جدول العملية الانتخابية التي انطلقت يكون حسب التواريخ المبينة في الجدول التالي: