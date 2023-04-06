محدث.. شاهد: طائرات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة في كافة أرجاء القطاع

كما وقصفت طائرات الاحتلال، موقعًا للمقاومة جنوب مدينة غزة، وأيضًا مرصدًا للمقاومة في شرق المدينة.







وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت أيضًا موقعًا للمقاومة وسط قطاع غزة بثلاثة صواريخ على الأقل.







وأضافت المصادر: كما وأن الطائرات الحربية قامت بقصف مواقع للمقاومة جنوب قطاع غزة، وكذلك أرضًا زراعية في بيت حانون شمال القطاع.





وفي تصريح مقتضب لها، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن دفاعاتها الجوية تتصدى الآن لطائرات الاحتلال المغيرة على القطاع.





وأضاف الجيش في بيان له: "كما تم استهداف موقعين لإنتاج الأسلحة لحماس في شمال ووسط قطاع غزة، وهذا ردا على انتهاكات حماس الأمنية في الأيام الأخيرة"، وفق تعبيره. بدوره، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "الطائرات المقاتلة هاجمت قبل قليل مسار نفق في منطقة بيت حانون ومسار نفق آخر في منطقة خان يونس".









وأصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء الخميس، بيانًا صحفيًا في أعقاب تهديدات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه ضربة لغزة ولبنان.

وأصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء الخميس، بيانًا صحفيًا في أعقاب تهديدات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه ضربة لغزة ولبنان.

رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، عددًا من المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية في كافة أرجاء قطاع غزة.وقالت الغرفة المشتركة: إنه "في في ظل تهديدات العدو لمقاومتنا ولأهلنا في غزة، فإننا نؤكد جهوزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على أي عدوان والدفاع عن شعبنا في كل أماكن تواجده".وأكملت: "على العدو المجرم وقف عدوانه الهمجي بحق المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين فيه، وأن يتوقف عن مهزلة تصدير أزماته الداخلية باتجاه شعبنا ومقدساتنا".وتوعد رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة شديدة لقطاع غزة ولبنان.وقال نتنياهو: "أعدائنا سيدفعون ثمنا باهظا، والنقاش الداخلي النقاش الداخلي لن يمنعنا من شل أعدائنا وتوجيه ضربات قاسية لهم".وأضاف: "ما يجري في إسرائيل لن يمنعنا من العمل في أي مكان وفي أي وقت".ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإن تقديرات بأن يوجه جيش الاحتلال، ضربة قاسية باتجاه ولبنان وغزة بشكل متزامن، وبالتحديد لحركة حماس، وفق ما زعمت.