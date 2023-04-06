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إعلام إسرائيلي يدّعي: إصابة جندي في عملية طعن بالقدس

إعلام إسرائيلي يدّعي: إصابة جندي في عملية طعن بالقدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ادعت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم الخميس، إصابة جندي في عملية إطلاق نار وقعت بالقدس.

فيما أوضحت (القناة 12) الإسرائيلية، أنه في أعقاب عملية إطلاق النار قرب القدس، فإن المصاب حالته طفيفة-متوسطة، وفق ما زعمت.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن الفرق التي وصلت إلى موقع إطلاق النار في دوار آدم تقدم الإسعافات الأولية لشخص مصاب بجروح طفيفة من شظايا رصاصات.

ونشرت سابقًا، أنباء عن إصابة شخص على ما يبدو بعملية إطلاق نار بالقرب من دوار آدم قرب القدس والقوات في طريقها للمكان، ليتضح بعد ذلك أن المصاب جندي، بحسب المزاعم.

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