بالفيديو.. قوات الاحتلال تقتحم الأقصى بعد تجمع الشبان بداخله

وأدى نحو 40 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى، مساء اليوم، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على وصول المصلين إلى المسجد، وعند أبوابه.







وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الليلة الماضية، وليلة أول من أمس، المسجد الأقصى المبارك واعتدت على المعتكفين والمصلين بداخله، وأخرجتهم منه بالقوة، واعتقلت عددا منهم، بعدما أطلقت قنابل الغاز السام والصوت داخل مصلياته، وإصابة العشرات.

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك بعدما تجمع الشبان والمصلون في داخل باحاته.