الاحتلال يمدد اعتقال شابين مقدسيين

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، اعتقال شابين من مدينة القدس.







وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن محكمة الاحتلال مددت اعتقال الشاب خضر عجلوني حتى الاثنين المقبل 10 نيسان الجاري، كما مددت اعتقال الشاب محمد رائد عطون حتى الثلاثاء المقبل 11 نيسان الجاري.

رام الله - دنيا الوطنوفي سياق متصل، أشارت الهيئة إلى أن محكمة الاحتلال أفرجت عن المواطنين المقدسيين مصطفى الهشلمون ومحمد أبو قويدر ومحمد عابدين، شرط الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك وباب العامود والبلدة القديمة لفترات متفاوتة تصل إلى 25 يوما، عدا عن دفع كل واحد منهم غرامة مالية بقيمة 750 شيكلا.