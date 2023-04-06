ليبرمان يطالب حكومته بعدم السماح لإدخال الأموال المُحولة لغزة

رام الله - دنيا الوطنوجه وزير الخارجية السابق في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مساء يوم الخميس، مطالبة إلى حكومته ضد قطاع غزة.ودعا ليبرمان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو والوزراء إلى الوقف الفوري لجميع المزايا والأموال التي تسمح بتحويلها لغزة مقابل هدوء لا وجود له، وفق قوله.وتأتي مطالبة ليبرمان لنتنياهو ووزراء حكومة الاحتلال في أعقاب توتر الأوضاع بعد إطلاق الصواريخ من لبنان وقطاع غزة باتجاه المستوطنات.من جهته، توعد نتنياهو في جلسة كابينت مساء اليوم، بتوجيه ضربة قاسية وشديدة لكل من قطاع غزة ولبنان.ووفق تقديرات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، فإن حكومة الاحتلال تتوعد بتوجيه ضربة قاسية لغزة ولبنان بعد إطلاق الصواريخ وبالتحديد حركة حماس، كما زعمت.