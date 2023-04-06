النخالة: تهديدات الاحتلال لن تخيفنا وعلى المقاومة الاستعداد

رام الله - دنيا الوطنعقب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، مساء الخميس، على تهديدات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة قاسية لغزة ولبنان.وقال زياد النخالة: إن تهديدات الاحتلال لن تخيفنا بل تجعلنا أكثر قوة وتماسكًا، مضيفًا: "فلتكن المقاومة صفًا واحدًا في مواجهة أي عدوان".وأكمل: "على مقاتلينا الأبطال في كافة أماكن تواجدهم أن يكونوا على أهبة الاستعداد للرد على أي عدوان".في السياق، حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، حكومة الاحتلال من التمادي في عدوانها على المسجد الأقصى، معتبرًا أنها تشكل خطرًا ليس على فلسطين وحدها بل على الدول العربية والإسلامية جمعاء.وأدان هنية خلال اجتماع مع الأمناء العامين لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم في بيروت، العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى المبارك، معتبرًا إياها جريمة غير مسبوقة وعدوانًا على الأمة الإسلامية ومقدساتها.وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يجري من عدوان وحشي على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين والمعتكفين فيه، مؤكدًا أن شعبنا الفلسطيني وفصائل المقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا العدوان الغاشم.ودعا المجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لإنقاذ القدس من التهويد والمسجد الأقصى المبارك من التقسيم ولجم حكومة الاحتلال ومنعها من مواصلة عدوانها على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، كما قال.وتوعد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة شديدة لقطاع غزة ولبنان.وقال نتنياهو: "أعدائنا سيدفعون ثمنا باهظا، والنقاش الداخلي النقاش الداخلي لن يمنعنا من شل أعدائنا وتوجيه ضربات قاسية لهم".وأضاف: "ما يجري في إسرائيل لن يمنعنا من العمل في أي مكان وفي أي وقت".ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإن تقديرات بأن يوجه جيش الاحتلال، ضربة قاسية باتجاه ولبنان وغزة بشكل متزامن، وبالتحديد لحركة حماس، وفق ما زعمت.