شاهد: كابينت يعقد اجتماعًا وتقديرات إسرائيلية بتوجيه ضربة قاسية لغزة ولبنان

رام الله - دنيا الوطنيعقد مساء اليوم الخميس، اجتماع (كابينت) لبحث الأوضاع الميدانية في أعقاب التوتر بعد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ولبنان باتجاه المستوطنات.ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإن تقديرات بأن يوجه جيش الاحتلال، ضربة قاسية باتجاه ولبنان وغزة بشكل متزامن، وبالتحديد لحركة حماس، وفق ما زعمت.وبحسب صحيفة (يسرائيل هيوم) التي نقلت عن مسؤولين أمنيين قولهم: "سيكون هناك رد كبير ضد غزة وكذلك في الشمال دون الانزلاق لحرب".في السياق، قالت صحيفة (هأرتس): إنه بعد الأحداث في الأسابيع الأخيرة من المتوقع أن يضغط أعضاء كابينت لإقرار رد أكثر حزمًا ضد حماس.كما ونقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن مسؤول سياسي كبير تقديراته بأن الرد سيكون قاسيا وسيتركز على حماس لأنها تتحمل المسؤولية، وما زال ضلوع حزب الله في الحادث قيد التحقيق.وقال مسؤولون أمنيون لصحيفة (يديعوت أحرنوت): "تُبذل جهود للفصل بين الساحتين وعدم الانجرار إلى تصعيد شامل".وأضاف المسؤولون للصحيفة: "لكن بالطبع لاستعادة الردع، سيكون رد الفعل الأكثر حدة في غزة بغض النظر عن الشمال".وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عن اجتماع عاجل لـ (كابينت) الليلة، في أعقاب التوتر الأمني في الشمال، وإطلاق رشقات صاروخية من لبنان.وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن 34 صاروخاً أُطلقت من لبنان، تم اعتراض 25 منها، فيما يعقد (كابينت) اجتماع في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم.وقال: إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز (شاباك) رونين بار، عقدا اجتماعًا مشتركًا لتقييم الوضع الأمني بمشاركة أعضاء هيئة الأركان في مقر قيادة الجيش في تل أبيب.