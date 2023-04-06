هاجم بن غفير.. الطيبي: إسرائيل تحاول تصدير أزمتها الداخلية باتجاه غزة ولبنان

رام الله - دنيا الوطنعقب النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير في كنيست، مساء يوم الخميس، على إطلاق الصوايخ من قطاع غزة ولبنان.وقال الطيبي: "من اعتدى على المسجد الأقصى والمصلين يتحمل مسؤولية إطلاق الصواريخ وتدهور الأوضاع"، مضيفًا: أقصد بتصريحاتي بن غفير الذي يتسم بـ "الغباء".وحذر من مغبة استمرار حكومة بنيامين نتنياهو بالاستفزاز والعمل على تدهور الأوضاع وتصعيد العنف باتجاه لبنان أو غزة لتصدير أزمتها الداخلية والهروب من هذه الأزمة.الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق رشقات صاروخية من لبنان وقطاع غزة باتجاه المستوطنات اليوم وأمس، كرد على الاعتداء بحق المصلين في المسجد الأقصى وانتهاك الأماكن المقدسة في شهر رمضان.