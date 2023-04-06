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شؤون فلسطينية

أبو مجاهد: المقاومة الموحدة ستفاجئ الاحتلال بما لا يتوقعه

أبو مجاهد: المقاومة الموحدة ستفاجئ الاحتلال بما لا يتوقعه
أبو مجاهد: المقاومة الموحدة ستفاجئ الاحتلال بما لا يتوقعه
رام الله - دنيا الوطن
عقب مسؤول الإعلام في لجان المقاومة في فلسطين، محمد البريم "أبو مجاهد"، على إطلاق الصواريخ من لبنان وقطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وقال أبو مجاهد في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": "نبارك الفعل المقاوم والضربات الصاروخية المباركة التي استهدفت المستوطنات الصهيونية الجاثمة على أرضنا المباركة شمال فلسطين المحتلة".

وأضاف: على الاحتلال أن يدرك جيدا أن المسجد الأقصى عقيدة ودين ووصية رسولنا وشهداؤنا ولا يمكن لأي عربي أو مسلم حر أن يصمت على استباحاته بهذا الشكل الهمجي والبربري دون أن يدفع الاحتلال ثمن عدوانه.

وأكمل أبو مجاهد: اليوم تتجلى بشكل واضح وحدة الساحات والرايات بشكل فعلي وحقيقي في الرد على جرائم الاحتلال والمقاومة الموحدة ستفاجئ الاحتلال بما لا يتوقعه.

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