وزير جيش الاحتلال يُصدر تعليمات عقب إطلاق الصواريخ من لبنان وغزة

رام الله - دنيا الوطناتخذ وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء يوم الخميس، قرارًا في أعقاب إطلاق الصواريخ من لبنان وقطاع غزة اليوم وأمس.ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإنه في ختام تقييم خاص للوضع في أعقاب إطلاق الصواريخ من لبنان وغزة، أصدر غالانت تعليماته للمؤسسة الأمنية بطرح جميع خيارات الرد تمهيدا لعرضها على كابينت.وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن اجتماع عاجل لـ(كابينيت) الليلة، في أعقاب التوتر الأمني في الشمال، وإطلاق رشقات صاروخية من لبنان.وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن 34 صاروخاً أُطلقت من لبنان، تم اعتراض 25 منها، فيما يعقد (كابينت) اجتماع في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم.وقال المتحدث باسم الجيش، إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز (شاباك) رونين بار، عقدا اجتماعًا مشتركًا لتقييم الوضع الأمني بمشاركة أعضاء هيئة الأركان في مقر قيادة الجيش في تل أبيب.