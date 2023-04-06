الاحتلال يزعم: حماس في لبنان المسؤولة عن إطلاق الصواريخ

في السياق، قال القيادي في حركة حماس، حماد الرقب، اليوم، "إننا نعيش في لحظة قاسية جداً، وهذه اللحظة تمثل امتهاناً لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية العربية، لما يجري من انتهاك داخل المسجد الأقصى المبارك".

رام الله - دنيا الوطنزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، أن حماس في لبنان هي المسؤولة عن إطلاق الصواريخ باتجاه مستوطنات شمال فلسطين.وسابقًا، أفاد المتحدث باسم الجيش، بأن 34 صاروخاً أُطلقت من لبنان، تم اعتراض 25 منها، فيما يعقد (كابينت) اجتماع في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم.وأضاف: أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز (شاباك) رونين بار، عقدا اجتماعًا مشتركًا لتقييم الوضع الأمني بمشاركة أعضاء هيئة الأركان في مقر قيادة الجيش في تل أبيب.وأضاف في تصريح خاص لـ ""، أن هذا الأمر يجرِّئ الاحتلال على المضي في سلسلة أكبر بكل أسف، وهو فرض للتقسيم الزماني والمكاني داخل المسجد الأقصى، ويعيث فساداً وينتهك حرمات المسلمين أمام مسمع ومرآى العالم.وتابع الرقب: أن هذا "أمر يستجوب أن تكون فيه رؤية فلسطينية قوية واضحة وثابتة وعلى كل الصعد من أولها وأهمها هو التقاء اجتماع كلمة الشعب الفلسطيني، واستخدام الوسائل الممكنة لدى كل أطراف الشعب الفلسطيني سواء كانت السياسية أو العسكرية".وأكد القيادي في حركة حماس أن "غزة بدورها هي مثل كل البقاع، حيث أن المطلوب منها أن تمارس كل الدور الذي تستطيع القيام به من أجل دفاع عن القدس والثوابت الفلسطينية".كما قال: إن "الاخوة بالقدس يقومون بدورهم دون أن يذكرهم أحد، وأهلنا في الضفة الغربية المعاناة عندهم ثقيلة ولكن أيضاً يقومون بالدور المطلوب".وشدد الرقب على "أننا بحاجة إلى حراك أكبر من ذلك بكثير حراك على المستوى الرسمي والشعبي على المستوى الرسمي عبر السفارات والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، اتخاذ قرارات صارمة فيما يتعلق بالعلاقة والتنسيق الأمني".