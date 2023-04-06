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الحكومة اللبنانية تُصدر موقفها الأول بعد إطلاق الصواريخ نحو الجليل

الحكومة اللبنانية تُصدر موقفها الأول بعد إطلاق الصواريخ نحو الجليل
آثار إطلاق الصواريخ من لبنان صوب الجليل
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الحكومة اللبنانية، مساء اليوم الخميس، موقفها الأول وذلك على لسان وزارة الخارجية، بعد إطلاق الصواريخ من لبنان نحو الجليل.

وحذرت الوزارة في بيان لها، من "نيات إسرائيل التصعيدية التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين"، مشددة على أن "لبنان مستعد للتعاون مع (يونيفل) واتخاذ الإجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار".

وأضافت الخارجية اللبنانية، أن "لبنان يؤكد مجددا كامل احترامه والتزامه بقرار مجلس الأمن الدولي 1701".

وأوضحت أن "لبنان حريص على الهدوء والاستقرار، ويدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد".

وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عن اجتماع عاجل لـ(كابينيت) الليلة، في أعقاب التوتر الأمني في الشمال، وإطلاق رشقات صاروخية من لبنان.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن 34 صاروخاً أُطلقت من لبنان، تم اعتراض 25 منها، فيما يعقد (كابينت) اجتماع في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم.

كما قال المتحدث باسم الجيش، إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز (شاباك) رونين بار، عقدا اجتماعًا مشتركًا لتقييم الوضع الأمني بمشاركة أعضاء هيئة الأركان في مقر قيادة الجيش في تل أبيب.

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