الحكومة اللبنانية تُصدر موقفها الأول بعد إطلاق الصواريخ نحو الجليل

أصدرت الحكومة اللبنانية، مساء اليوم الخميس، موقفها الأول وذلك على لسان وزارة الخارجية، بعد إطلاق الصواريخ من لبنان نحو الجليل.

وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عن اجتماع عاجل لـ(كابينيت) الليلة، في أعقاب التوتر الأمني في الشمال، وإطلاق رشقات صاروخية من لبنان.





وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن 34 صاروخاً أُطلقت من لبنان، تم اعتراض 25 منها، فيما يعقد (كابينت) اجتماع في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم.



