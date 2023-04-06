عربي

3 وفيات وعشرات الإصابات بحادث سير حافلة تقل معتمرين مصريين في مكة

3 وفيات وعشرات الإصابات بحادث سير حافلة تقل معتمرين مصريين في مكة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية المصرية، إنها تتابع أوضاع المواطنين المصريين المصابين في حادث الحافلة الذي وقع على طريق الجموم مكة المكرمة، والتي كانت تقل على متنها 50 راكبا مصريا في طريقهم لأداء مناسك العمرة.

وصرح السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نتج عنه إصابة 40 معتمراً ووفاة ثلاثة من بينهم اثنين مصريين. 

وقد قام أعضاء قنصلية جمهورية مصر العربية في جدة بسرعة التوجه إلى مكة المكرمة لتقديم الدعم القنصلي اللازم والاطمئنان على حالة المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم. 

وتتابع القنصلية تقديم كل المساعدة للمصابين وذويهم على مدار 24 ساعة من خلال غرفة عمليات طوارئ بمقر البعثة.

وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر المتوفين، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مع الالتزام بتقديم كل الدعم لهم ولأسرهم.

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