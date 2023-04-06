فصيلان عسكريان في غزة يُعلقان على صواريخ لبنان





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "هذا يؤكد على وحدة الساحات وقوى المقاومة في الرد على جرائم الاحتلال الصهيوني بحق المسجد الأقصى وعُماره".





ودعت حركة المقاومة الشعبية، الجميع لـ "الحيطة والحذر من أي غدر صهيوني محتمل".



وقالت: "ونحن اذ نحيي هذا العمل المبارك ، لنؤكد على أن القدس والأقصى هي قضية الأمة، وإن ما يجري فيه يستوجب حراكاً عربياً واسلامياً شاملاً ضد العدو الصهيوني".





كما باركت حركة المجاهدين الفلسطينية، الضربة الصاروخية على شمال أراضي عام 48.

وقالت في تصريح صحفي، إنها "فاجأت المحتل وأربكت حساباته، وشكلت ضربة لمخططات الاحتلال في الاستفراد بالأقصى والمقدسات". وشددت على أن "هذه الضربة الصاروخية المباركة تؤكد على مبدأ التنسيق بين الجبهات، وأثبتت أن الأقصى المبارك هو المحرك الأقوى لقوى الأمة الحرة والمقاوِمة".

كما أعربت عن دعمها لـ "كل جهد مقاوم يستهدف العدو الصهيوني، ونؤكد أن فتح الجبهات هو اكبر رد عملي على الجرائم في الأقصى والقدس، وهو أقصر الطرق لإزالة الكيان المؤقت من جسد الأمة".





أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن اجتماع عاجل لـ(كابينيت) الليلة، في أعقاب التوتر الأمني في الشمال، وإطلاق رشقات صاروخية من لبنان.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن 34 صاروخاً أُطلقت من لبنان، تم اعتراض 25 منها، فيما يعقد (كابينت) اجتماع في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم.

كما قال المتحدث باسم الجيش، إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز (شاباك) رونين بار، عقدا اجتماعًا مشتركًا لتقييم الوضع الأمني بمشاركة أعضاء هيئة الأركان في مقر قيادة الجيش في تل أبيب.

رام الله - دنيا الوطنرحبت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، بما وصفته "القرار الجريء والشجاع" من جانب المقاومة في لبنان، بإطلاق الصواريخ على مواقع الاحتلال شمال أراضي عام 48.