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شؤون فلسطينية

الشيخ: ما يجري بحق المقدسات والمصلين تجاوز للخطوط الحمراء ويدفع بالوضع للانفجار

الشيخ: ما يجري بحق المقدسات والمصلين تجاوز للخطوط الحمراء ويدفع بالوضع للانفجار
خلال اعتقال قوات الاحتلال للمعتكفين في الأثصى
رام الله - دنيا الوطن
طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، الولايات المتحدة الأميركية ودول العالم، بالتدخل المباشر والفاعل بوقف الجرائم الإسرائيلية بحق المقدسات وبالذات المسجد الأقصى وعدم الاكتفاء ببيانات التنديد والشجب. 

وأكد الشيخ أن "ما يجري بحق المقدسات والمصلين تجاوز كل الخطوط الحمراء ويدفع بالوضع إلى الانفجار".

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى المبارك في الليلتين الماضيتين، واعتدت على المعتكفين والمصلين المرابطين في المسجد، بهدف تأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.

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