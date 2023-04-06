مباشر | تغطية صحفية: صفارات الإنذار تدوي في الجليل عقب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان

عربي

الإجراء الأول من الجيش اللبناني بعد إطلاق الصواريخ نحو الجليل

الإجراء الأول من الجيش اللبناني بعد إطلاق الصواريخ نحو الجليل
آثار إطلاق الصواريخ من لبنان صوب الجليل
رام الله - دنيا الوطن
يسود الهدوء الحذر الحدود بين لبنان وإسرائيل، فيما انتشر الجيش اللبناني وقوات (يونيفيل) الأممية، على طول الحدود.

ونفى الجيش اللبناني ما ذكرته تقارير إسرائيلية، بأنه عثر على المنصات التي أطلقت منها الصواريخ.

من جهتها، قالت قوات (يونيفيل): إن الوضع الحالي جنوبي لبنان "خطير للغاية"، داعية إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن اجتماع عاجل لـ(كابينيت) الليلة، في أعقاب التوتر الأمني في الشمال، وإطلاق رشقات صاروخية من لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رشقات صاروخية متتالية أطلقت من لبنان نحو مستوطنات في الجليل الأعلى.

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