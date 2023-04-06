الإجراء الأول من الجيش اللبناني بعد إطلاق الصواريخ نحو الجليل

ونفى الجيش اللبناني ما ذكرته تقارير إسرائيلية، بأنه عثر على المنصات التي أطلقت منها الصواريخ.

من جهتها، قالت قوات (يونيفيل): إن الوضع الحالي جنوبي لبنان "خطير للغاية"، داعية إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن اجتماع عاجل لـ(كابينيت) الليلة، في أعقاب التوتر الأمني في الشمال، وإطلاق رشقات صاروخية من لبنان.



