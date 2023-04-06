بعد انضمامها للناتو.. فنلندا تشتري من إسرائيل نظاماً للدفاع الجوي مضاداً للصواريخ



ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعلان انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وستشتري البلد آخر المنضمين لحلف الأطلسي النظام الدفاعي بتكلفة 316 مليون يورو، فيما هناك احتمال لتوسيع عملية الشراء، وفق بيان نشره كبار المسؤولين الفنلنديين، مشيراً إلى أن خطة شراء النظام ستتطلب جهودًا مشتركة من كلا البلدين.



وقال وزير الدفاع الفنلندي أنتي كايكونين: "ستسهم هذه الصفقة في رفع قدرات قوات الدفاع الفنلندية لاعتراض الصواريخ على ارتفاعات عالية. وفي الوقت نفسه، نواصل التطوير الطموح وطويل المدى لقدرات الدفاع الفنلندية في بيئة أمنية جديدة".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، أن هلسنكي ستشتري من إسرائيل نظام الدفاع الجوي "مقلاع داوود" المضاد للصواريخ.