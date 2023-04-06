كابينيت الإسرائيلي يجتمع الليلة عقب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن اجتماع عاجل لـ(كابينيت) الليلة، في أعقاب التوتر الأمني في الشمال، وإطلاق رشقات صاروخية من لبنان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رشقات صاروخية متتالية أطلقت من لبنان نحو مستوطنات في الجليل الأعلى.



وقالت (القناة 14)، إن "إسرائيل تتعرض لهجوم صاروخي كبير من لبنان تجاوز الـ100 صاروخ خلال 10 دقائق وسقط بعضها في مناطق مأهولة بالمستوطنين".



فيما ذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) أنه طلب من السكان في منطقة نهاريا وجميع المناطق الحدودية مع لبنان بدخول الملاجئ فوراً.