قيادي بحماس لـ"أستوديو الوطن": نعيش في لحظة قاسية جداً وهذا هو المطلوب من غزة





وأضاف في تصريح خاص لـ "أستوديو الوطن"، أن هذا الأمر يجرِّئ العدو على المضي في سلسلة أكبر بكل أسف، وهو فرض للتقسيم الزماني والمكاني داخل المسجد الأقصى، ويعيث فساداً وينتهك حرمات المسلمين أمام مسمع ومرآى العالم.



وتابع الرقب: أن هذا "أمر يستجوب أن تكون فيه رؤية فلسطينية قوية واضحة وثابتة وعلى كل الصعد من أولها وأهمها هو التقاء اجتماع كلمة الشعب الفلسطيني، واستخدام الوسائل الممكنة لدى كل أطراف الشعب الفلسطيني سواء كانت السياسية أو العسكرية".



وأكد القيادي في حركة حماس أن "غزة بدورها هي مثل كل البقاع، حيث أن المطلوب منها أن تمارس كل الدور الذي تستطيع القيام به من أجل دفاع عن القدس والثوابت الفلسطينية".



وقال: إن "الأخوة بالقدس يقومون بدورهم دون أن يذكرهم أحد، وأهلنا في الضفة الغربية المعاناة عندهم ثقيلة ولكن أيضاً يقومون بالدور المطلوب".



وشدد الرقب على "أننا بحاجة إلى حراك أكبر من ذلك بكثير حراك على المستوى الرسمي والشعبي على المستوى الرسمي عبر السفارات والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، اتخاذ قرارات صارمة فيما يتعلق بالعلاقة والتنسيق الأمني ".



وأكد الرقب أن من "المفترض على فصائل المقاومة أنها تعيش حالة من حالات الاستعداد الكامل والتأهب الكبير لردع العدوان فيما لو أن الأمر زاد عن هذه الحد الذي أصبح غير قابل للتعبير هذه الصورة الذي ينبغي أن تكون حاضرة عندنا في ظل الاعتداء عن المسجد الأقصى في القدس".



رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، حماد الرقب، اليوم الخميس، "إننا نعيش في لحظة قاسية جداً، وهذه اللحظة تمثل امتهاناً لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية العربية، لما يجري من انتهاك داخل المسجد الأقصى المبارك".