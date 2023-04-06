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شؤون فلسطينية

الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الرياضية الفلسطينية

الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الرياضية الفلسطينية
جامعة الدول العربية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاعتداء الهمجي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على ملعب الشهيد فيصل الحسيني الدولي في بلدة الرام شمال القدس، في 30 آذار/مارس الماضي، أثناء مباراة نهائي كأس "الشهيد أبو عمار".

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في تصريح له، اليوم الخميس، إن هذا الاستهداف للرياضة الفلسطينية والمرافق والبنية التحتية الرياضية يتزامن مع التصعيد الممنهج للانتهاكات والعدوان والجرائم الإسرائيلية الخطيرة لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني في أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، خاصة في القدس والمسجد الأقصى المبارك، إلى كرة القدم والرياضة والملاعب الفلسطينية التي لم تسلم من تلك الاعتداءات الآثمة، الأمر الذي يمثل تعديا صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني، ومنظومة القانون والشرعية الدولية، وعلى القيم الإنسانية، ولا سيما خلال مناسبة رياضية.

وأكد دعم الجامعة العربية الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وصموده، وللحركة الرياضية الفلسطينية التي تؤكد جدارتها وأهليتها بتمثيل دولة فلسطين في الساحة الدولية الرياضية، وذلك في إطار الدعم المطلق والكامل للشعب الفلسطيني في نضاله العادل، داعيا المجتمع الدولي بهيئاته المختلفة إلى التدخل الفوري بتوفير الحماية الدولية للحركة الرياضية الفلسطينية كما للشعب الفلسطيني، وإجبار سلطات الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، وضمان حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والحرية، وممارسة أبسط حقوقه التي كفلتها له كل الشرائع الدولية.

وطالب أبو علي، الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالتدخل الفاعل لضمان حق الشعب الفلسطيني في ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة بشكل حر وآمن، بما يتيح لفلسطين وهي عضو في الفيفا واتحادها الكروي، والاتحادات الفلسطينية الرياضية الأخرى، الوفاء بالتزاماتهم للتنافس في المسابقات الوطنية والدولية المختلفة.

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