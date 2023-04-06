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غزة: أكثر من 13 ألف مولود جديد خلال الربع الأول لعام 2023

غزة: أكثر من 13 ألف مولود جديد خلال الربع الأول لعام 2023
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية بغزة (الشق المدني) أن قطاع غزة سجَّل خلال الرُبع الأول من هذا العام، 13 ألف و341 مولوداً جديداً بالإضافة إلى ألف و162 حالة وفاة. 

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـستة آلاف و844 مولوداً بنسبة تقدر بـ 51.30%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48.69% بواقع 6 آلاف و497 مولودة. 

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت أربعة آلاف و930 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 2495 مولوداً. 

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر 2438 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 1796 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 1682 مولوداً جديداً. 

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 1162 وفاة خلال هذا الرُبع، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 650 وفاة بنسبة تقدر بـ 55.93%، مقابل 512 وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 44.06 %.

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