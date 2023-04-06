تقديرات إسرائيلية: صورايخ أرض-جو التي تطلق من غزة إنتاج محلي



وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، دون تسجيل أي إصابات.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال قصفت موقعي (أبو جراد)، و(بدر)، التابعين للمقاومة غرب مدينة غزة، كذلك قصفت عدة نقاط تابعة لقوات حماة الثغور على حدود القطاع.



من جانبها، ردت فصائل المقاومة، بإطلاق رشقات صاروخية استهدفت بلدة سديروت في غلاف غزة والنقب الغربي، رداً على القصف الإسرائيلي والاعتداءات على المصلين بالمسجد الأقصى.







رام الله - دنيا الوطنقالت (القناة 12)، اليوم الخميس، إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن صورايخ أرض-جو التي تطلق مؤخراً من القطاع هي إنتاج محلي في غزة.وأمس الأربعاء، نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مشاهد تظهر تصديها لطيران الاحتلال الحربي على قطاع غزة، بصواريخ أرض-جو.