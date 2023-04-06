مباشر | تغطية_صحفية: بعد تصعيد الاحتلال في القدس.. هل الفلسطينيون أمام مواجهة محتملة؟

شؤون فلسطينية

تقديرات إسرائيلية: صورايخ أرض-جو التي تطلق من غزة إنتاج محلي

تقديرات إسرائيلية: صورايخ أرض-جو التي تطلق من غزة إنتاج محلي
رام الله - دنيا الوطن
قالت (القناة 12)، اليوم الخميس، إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن صورايخ أرض-جو التي تطلق مؤخراً من القطاع هي إنتاج محلي في غزة.

وأمس الأربعاء، نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مشاهد تظهر تصديها لطيران الاحتلال الحربي على قطاع غزة، بصواريخ أرض-جو.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، دون تسجيل أي إصابات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال قصفت موقعي (أبو جراد)، و(بدر)، التابعين للمقاومة غرب مدينة غزة، كذلك قصفت عدة نقاط تابعة لقوات حماة الثغور على حدود القطاع.

من جانبها، ردت فصائل المقاومة، بإطلاق رشقات صاروخية استهدفت بلدة سديروت في غلاف غزة والنقب الغربي، رداً على القصف الإسرائيلي والاعتداءات على المصلين بالمسجد الأقصى.

أخبار ذات صلة

تقديرات إسرائيلية: صورايخ أرض-جو التي تطلق من غزة إنتاج محلي

تقديرات إسرائيلية: صورايخ أرض-جو التي تطلق من غزة إنتاج محلي

منصور: مجلس الأمن مطالب بوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى

منصور: مجلس الأمن مطالب بوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

قيادي بفتح: ما يجري في الأقصى إرهاب دولة وندعو شعبنا للرباط والاعتكاف

قيادي بفتح: ما يجري في الأقصى إرهاب دولة وندعو شعبنا للرباط والاعتكاف

أونروا تصدر بياناً بشأن الإضراب المتواصل للموظفين في الضفة

أونروا تصدر بياناً بشأن الإضراب المتواصل للموظفين في الضفة

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة اليوم بشأن اعتداءات الاحتلال على الأقصى

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة اليوم بشأن اعتداءات الاحتلال على الأقصى

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية تجاه النقب الغربي

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية تجاه النقب الغربي

إصابة طفل برصاص مستوطن في القدس

إصابة طفل برصاص مستوطن في القدس

قاسم: الاحتلال يشن حربًا دينية تستهدف هوية المسجد الأقصى

قاسم: الاحتلال يشن حربًا دينية تستهدف هوية المسجد الأقصى

جلسة لمجلس الأمن الخميس لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية

جلسة لمجلس الأمن الخميس لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية

البيت الأبيض يعرب عن قلقه من أعمال العنف بالمسجد الأقصى

البيت الأبيض يعرب عن قلقه من أعمال العنف بالمسجد الأقصى

البرغوثي: اقتحامات الاحتلال للأقصى سيكون لها تداعيات خطيرة

البرغوثي: اقتحامات الاحتلال للأقصى سيكون لها تداعيات خطيرة

منوعات

الفنانة هالة صدقي تعلن طلاقها بشكل رسمي

الفنانة هالة صدقي تعلن طلاقها بشكل رسمي

نادين نجيم تبهر الجمهور في آخر ظهور من داخل سيارتها

نادين نجيم تبهر الجمهور في آخر ظهور من داخل سيارتها

بالفيديو: محمد فؤاد يكشف حقيقة علمه بمقلب رامز جلال

بالفيديو: محمد فؤاد يكشف حقيقة علمه بمقلب رامز جلال

أغنية زي الحب للنجم الشاب حسام حجازي تحقق ملايين المشاهدات

أغنية زي الحب للنجم الشاب حسام حجازي تحقق ملايين المشاهدات

حمو بيكا في هجوم حاد على هاني شاكر: دعيت عليه وربنا جابلي حقي

حمو بيكا في هجوم حاد على هاني شاكر: دعيت عليه وربنا جابلي حقي

ريهام عبد الغفور: لدي رغبة شديدة في تبني بنت وسأفعل

ريهام عبد الغفور: لدي رغبة شديدة في تبني بنت وسأفعل

بالفيديو: الفنانة أحلام تلتقي بالمارد وتطلب أمنيتها

بالفيديو: الفنانة أحلام تلتقي بالمارد وتطلب أمنيتها

ما حقيقة تعرض أولاد جورجينا ورونالدو للضرب في السعودية؟

ما حقيقة تعرض أولاد جورجينا ورونالدو للضرب في السعودية؟

شاهد: تقليد أم كلثوم في برنامج برودكات يثير جدلاً واسعاً

شاهد: تقليد أم كلثوم في برنامج برودكات يثير جدلاً واسعاً

أيمن زيدان في أول ظهور بعد وفاة شقيقه: سرق ما تبقى من روحي

أيمن زيدان في أول ظهور بعد وفاة شقيقه: سرق ما تبقى من روحي

عربي

البرهان: تأجيل توقيع الاتفاق السياسي لهذا السبب

البرهان: تأجيل توقيع الاتفاق السياسي لهذا السبب

وزير الأوقاف المصري يحذر من التغاضي عن جرائم الاحتلال في الأقصى

وزير الأوقاف المصري يحذر من التغاضي عن جرائم الاحتلال في الأقصى

مفتي مصر يدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

مفتي مصر يدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

نائب أردني:ما حدث الليلة رسالة للمشاركين بالعقبة وشرم الشيخ ونطالب مجدداً بطرد السفير الإسرائيلي

نائب أردني:ما حدث الليلة رسالة للمشاركين بالعقبة وشرم الشيخ ونطالب مجدداً بطرد السفير الإسرائيلي