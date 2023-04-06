سوريا: اقتحام الأقصى يهدف إلى إشعال المنطقة وتصدير الأزمات الداخلية لمسؤولي الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأدانت سوريا اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى، مطالبة المجتمع الدولي برفع الغطاء عن ممارسات الاحتلال، واتخاذ ما يلزم لوقفها وردعه ومحاسبة مسؤوليه عن جرائمهم التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها، الخميس: "إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأقصى وفلسطين لا تنفصل عن ممارسات هذا الكيان عبر استمرار احتلاله للجولان العربي السوري وبقية الأراضي العربية المحتلة، وتكرار اعتداءاته على الأراضي السورية وقصفه للمدنيين والبنى التحتية في سوريا".واستنكرت الوزارة "استمرار الصمت الدولي والحماية لهذه الجرائم التي تهدف إلى إشعال المنطقة وتصدير الأزمات الداخلية لمسؤولي الاحتلال".وتابعت: إن سوريا تدعو إلى إدانة هذه الممارسات الشنيعة وإلى رفع الغطاء عن ممارسات هذا الكيان واتخاذ ما يلزم لوقفها وردع إسرائيل ومحاسبة مسؤوليها عن هذه الجرائم التي تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية".