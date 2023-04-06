قيادي بفتح: ما يجري في الأقصى إرهاب دولة وندعو شعبنا للرباط والاعتكاف









كما ودعا القواسمي أبناء شعبنا الى شد الرحال الى المسجد الأقصى المبارك والذود عنه ، محملاً سلطات الاحتلال مسؤولية ما يجري من تصعيد خطير.

ودعا في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، شعبنا للرباط والاعتكاف والدفاع عن مسجدنا وعاصمتنا القدس لكل من يستطيع اليه سبيلاً.كما ودعا القواسمي أبناء شعبنا الى شد الرحال الى المسجد الأقصى المبارك والذود عنه ، محملاً سلطات الاحتلال مسؤولية ما يجري من تصعيد خطير.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو الجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أسامه القواسمي أن ما تقوم به إسرائيل في هذه الأثناء في المسجد الأقصى المبارك إرهاب وإجرام وعدوان آثم.