كيف علق حزب الله على اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى؟





وتابع أن اقتحام الاحتلال للأقصى: "رسالة صارخة لدعاة التطبيع من دول وحكومات عن الصورة الحقيقية لهذا العدو وارهابه واجرامه".



وأكد حزب الله "تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة، ووقوفه إلى جانبهم في كل الخطوات التي يتخذونها لحماية المصلين والمسجد الاقصى وردع العدو عن مواصلة اعتداءاته".





رام الله - دنيا الوطندان حزب الله اللبناني بشدة اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي لساحات المسجد الأقصى واعتداءاتها على المصلين والمعتكفين وتعرضها بالضرب للنساء والرجال، واعتقال المئات، وإخلاء الساحة أمام المستوطنين لدخول باحات المسجد.وقال حزب الله في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن "ما أقدمت عليه قوات الاحتلال هو انتهاك صارخ لحرمة المؤمنين وبيت المقدس يمس كل المسلمين والمسيحيين والأحرار في العالم وينتهك كل القيم الدينية والأخلاقية والانسانية، ويستدعي أوسع حملة استنكار وإدانة من كل الشرفاء والأحرار في العالم".