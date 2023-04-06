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شاهد: السعودية وإيران تتفقان على بدء ترتيبات إعادة فتح السفارتين والقنصليات

شاهد: السعودية وإيران تتفقان على بدء ترتيبات إعادة فتح السفارتين والقنصليات
رام الله - دنيا الوطن
اتفقت المملكة العربية السعودية وإيران، اليوم الخميس، على بدء ترتيبات إعادة فتح السفارتين والقنصليات.

كما اتفقا بعد توقيع بيان مشترك في الصين، على استئناف الرحلات الجوية وتسهيل منح التأشيرات للمواطنين.

واتفق البلدان في ختام لقاء بين وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بكين، اليوم الخميس، على استئناف الزيارات المتبادلة للمسؤولين وممثلي القطاع الخاص.

وكانت قناة (الإخبارية) الرسمية السعودية، ذكرت أن وزيري خارجية السعودية وإيران اجتمعا في الصين في أول لقاء رسمي بين أعلى مسؤولين دبلوماسيين في البلدين منذ أكثر من سبعة أعوام، وفق ما ذكرت قناة (سكاي نيوز) عربية.

يشار إلى أن الرياض وطهران اتفقتا في الشهر الماضي، على إنهاء خلافهما الدبلوماسي وإعادة فتح السفارات في اتفاق مهم توسطت به الصين.

وفي مقطع مصور قصير على (تويتر) في وقت مبكر اليوم الخميس، تبادل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التحية قبل أن يجلسا متجاورين.

وناقش الاجتماع استئناف العلاقات الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي وترتيبات تبادل السفراء.

 





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