أجواء خماسينية.. تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم السبت



هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بارداُ خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



أما طقس فلسطين يوم الجمعة: كتلة هوائية دافئة وجافة تؤثر على البلاد لذا يكون الجو صافيا بوجه عام دافئاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا الى حار في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



يوم السبت يكون الجو غائما جزئيا دافئاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا الى حار في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



يكون الجو خماسينيا غائما حاراً جافا ومغبرا و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 10 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



رام الله - دنيا الوطنكشفت دائرة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس فلسطين لهذا الأسبوع حيث يكون الجو اليوم الخميس غائما جزئياً الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.