شؤون فلسطينية

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية تجاه النقب الغربي

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية تجاه النقب الغربي
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، فجر الخميس، عدة رشقات صاروخية استهدفت مستوطنات غلاف غزة، والنقب الغربي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أربعة صواريخ على الأقل أطلقت من غزة، فيما قالت مصادر محلية فلسطينية إن المقاومة استهدفت طائرات الاحتلال بصواريخ أرض جو.

يأتي ذلك، عقب منع قوات الاحتلال الإسرائيلي، المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى من أداء صلاة الفجر.

وأدى مئات الفلسطينيين صلاة الفجر، الخميس، في الشوارع المحيطة بالبلدة القديمة، عقب منع قوات الاحتلال لمن دون سن ال40 من دخول الأقصى.

 

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