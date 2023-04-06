قاسم: الاحتلال يشن حربًا دينية تستهدف هوية المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم: “إن الاحتلال الصهيوني يشن حربًا دينية وتلمودية تستهدف هوية المسجد الأقصى".وأضاف خلال وقفة جماهيرية نصرة للمسجد الأقصى وإسناداً للمعتكفين في باحاته على مفترق السرايا بغزة: "جماهير غزة تخرج غضبًا واستنكارًا لجرائم الاحتلال المتواصل في المسجد الأقصى".وأكد قاسم، أن الجريمة التي وقعت داخل باحات المسجد الأقصى، تمثل انتهاكًا لكل القوانين والأعراف الدولية، مشدداً أن جريمة الاحتلال في المسجد الأقصى لن تمر دون أن يعاقب شعبنا ومقاومته الاحتلال عليها.وأشاد قاسم بصمود المرابطين في باحات المسجد الأقصى، مؤكداً على دعمهم وإسنادهم.ودعا أهلنا في أراضي عام 48 لشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك للرباط فيه وحمايته.وأوضح، أن تصعيد العدوان التهويدي على المسجد الأقصى، سيفتح آفاق التصعيد على مجالات وساحات جديدة، مشيراً إلى أن الاحتلال يتحمل المسئولية الكاملة عن تصعيد الأوضاع في المنطقة.وبيّن قاسم، أن المقاومة حاضرة على الدوام للدفاع عن المسجد الأقصى، والمقاومة في كل الساحات ستكون درعًا وسيفًا للأقصى.