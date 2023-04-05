شاهد: قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المعتكفين

اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الأربعاء، واعتدت على المصلين والمعتكفين فيه بقنابل الصوت والغاز السام والرصاص المطاطي.



وحاصرت قوات الاحتلال المصلى القبلي واعتدت على المصلين بالضرب بالعصي، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام لإخراجهم منه بالقوة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت أكثر من 400 مصل من داخله، وأوقعت إصابات في صفوف المصلين والمعتكفين، وحطمت بعض محتويات المصلى القبلي داخل المسجد الأقصى المبارك.

















رام الله - دنيا الوطن